Мінекономіки створило Економічний штаб для вирішення оперативних викликів в галузі

Міністерство економіки України створило Економічний штаб з числа експертів, який буде займатися вирішенням оперативних проблем в економіці.

Як повідомило міністерство, очолила дорадчий орган глава Мінекономіки Юлія Свириденко. "Економічний штаб створений не для розмов, а для дій. Перш за все для оперативного вирішення тактично-економічних викликів країни, яка воює. І перші результати будуть вже незабаром", - сказала вона.

Повідомляється, що штаб опікуватиметься питаннями бронювання і закордонних відрядженнь співробітників комерційних підприємств, пришвидшення руху товарів на митниці для збільшення фізичних обсягів експорту, стимулювання аграрного бізнесу в умовах нестабільності через військові ризики. Окрім того, страхуванням воєнних ризиків для підвищення ділової активності, а також питанням робочих місць для людей, які втратили їх через війну.

Очікується, що штаб збиратиметься щотижня, щоб "оцінити результати роботи та напрацювати нові рішення для оперативних питань".