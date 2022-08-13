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Мінекономіки створило Економічний штаб для вирішення оперативних викликів в галузі

Міністерство економіки України створило Економічний штаб з числа експертів, який буде займатися вирішенням оперативних проблем в економіці.
Мінекономіки створило Економічний штаб для вирішення оперативних викликів в галузі Фото: з вільних джерел
Як повідомило міністерство, очолила дорадчий орган глава Мінекономіки Юлія Свириденко. "Економічний штаб створений не для розмов, а для дій. Перш за все для оперативного вирішення тактично-економічних викликів країни, яка воює. І перші результати будуть вже незабаром", - сказала вона.
Повідомляється, що штаб опікуватиметься питаннями бронювання і закордонних відрядженнь співробітників комерційних підприємств, пришвидшення руху товарів на митниці для збільшення фізичних обсягів експорту, стимулювання аграрного бізнесу в умовах нестабільності через військові ризики. Окрім того, страхуванням воєнних ризиків для підвищення ділової активності, а також питанням робочих місць для людей, які втратили їх через війну.
Очікується, що штаб збиратиметься щотижня, щоб "оцінити результати роботи та напрацювати нові рішення для оперативних питань".
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13 08 2022 10:00
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