Мінекономіки України оцінило падіння ВВП за 2 міс.-2021 2,8%

У січні-лютому 2021 року скорочення зведеного індексу виробництва (ЗІВ) становило 4,2% (падіння на 4% в січні-2021 і на 1,7% в січні-лютому 2020 року).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння ВВП у січні-лютому 2021 року в 2,8%, свідчить оприлюднений у п'ятницю огляд економічної активності в країні за підсумками лютого 2021 року, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"У січні-лютому 2021 року скорочення зведеного індексу виробництва (ЗІВ) становило 4,2% (падіння на 4% в січні-2021 і на 1,7% в січні-лютому 2020 року). Як результат, скорочення ВВП оцінено на рівні 2,8% (падіння на 2,6% в січні 2021 року на 0,6% у січні-лютому 2020 року)", - йдеться в огляді на сайті Мінекономіки.

Негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували практично всі ключові види економічної діяльності, крім внутрішньої торгівлі, зазначило міністерство.

Як очікує Мінекономіки, швидкість економічного відновлення залежить від тривалості та жорсткості карантинних обмежень. Міністерство очікує повернення до позитивної динаміки зростання з другого кварталу, враховуючи низьку базу порівняння минулого року за цей період, а також перспективи вакцинації.

Раніше глава Мінекономіки Ігор Петрашко озвучив прогноз спаду економіки в січні-березні 2021 року на 2,2%.

Нагадаємо, що Мінекономіки прогнозувало падіння ВВП у першому кварталі на 3% на тлі локдауну