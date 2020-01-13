Мінекономіки: зарплати українців зростають через конкуренцію за працівників з країнами ЄС
Про це йдеться в огляді ринку праці, підготовленому Мінекономіки,передає "Громадське".
«Найвагомішими факторами, які вплинули на зростання заробітної плати, були підвищення мінімальної заробітної плати, конкуренція за кваліфіковану робочу силу із закордонними працедавцями та продовження позитивної динаміки розвитку економіки», — йдеться у повідомленні.
Там відзначають, що зарплати в Україні зростають набагато повільніше зростання продуктивності праці. Іншими словами, українці отримують більше грошей, не виробляючи більше товарів та послуг.
«Заробітна плата в Україні зростає високими темпами, що сприяє поступовому скороченню розриву між рівнем заробітних плат в Україні і європейських країнах. Проте рівень заробітної плати в Україні залишається суттєво нижчим», — йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Для порівняння там зазначають, що станом на вересень 2019 року середня зарплата в Україні складала 382 євро, в той час як у Латвії вона була 1091 євро, у Польщі — 1143 євро, а у Чехії — 1310 євро на місяць.
Нагадаємо, що відповідно до закону, з нового року прожитковий мінімум збільшиться на 162 гривні та становитиме 2 027 гривень (загальний показник). Бюджет також передбачає "зростання мінімуму" - з 2 027 грн у січні 2020-го до 2 189 грн на кінець року.
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