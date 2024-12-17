Мінекономіки заявило, що в Україні розпочнуть виробництво японських пікапів

Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD).

“Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)”, – повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

Вона зазначила, що це гарний сигнал іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва їхньої продукції в Україні є взаємовигідною співпрацею.

Під час зустрічі із понад 200 японськими підприємцями Свириденко закликала й інші компанії відкривати в Україні виробництва, або локалізувати свої технології в кооперації з українськими компаніями.

Міністерка розповіла про доступні інструменти підтримки інвесторів, які готові виходити на український ринок. Зокрема програми в межах політики "Зроблено в Україні". Юлія Свириденко зазначила, що нині в Україні працює понад 40 ключових японських компаній. Вона зазначила, що Україна має багаторічну виробничу і інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями. “Уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями та податкові і митні пільги в межах індустріальних парків. Також Україна спільно з партнерами розвиває інструменти страхування від воєнних ризиків”, – додала Юлія Свириденко.

За її словами, нині для інвесторів доступне страхування від воєнних ризиків від американської агенції із фінансування міжнародного розвитку DFC, багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), іноземних експортно-кредитних агенцій та української ЕКА.

Юлія Свириденко подякувала Японії за внесок у розмірі 36 мільйонів доларів у SURE Trust Fund. Це посилює можливості багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA.

Також міністерка висловила вдячність японським агентствам міжнародного співробітництва JICA та JICS за проєкти підтримки України, в тому числі через розміщення замовлень на українських підприємствах та реалізації принципу "допомагай Україні українськими товарами", а також японській експортно-кредитній агенції NEXI.

“Японія виділила приблизно 1,25 мільярда євро через ініціативи NEXI, забезпечивши надійну фінансову підтримку для японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку”, – сказала Свириденко.