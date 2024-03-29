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Міненерго просить українців не поширювати інформацію про наслідки ударів по енергооб'єктах

29 березня 2024, 14:55
Міненерго просить українців не поширювати інформацію про наслідки ударів по енергооб'єктах
Фото: aa.com.tr
Розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.

Міністерство енергетики звернулося до громадян з проханням не поширювати інформацію, яку росіяни будуть використовувати використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак на енергетичні об'єкти.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, звертаємося до всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств і компаній, представників ЗМІ та експертів", - йдеться в повідомленні.

Так, українців просять:

  • не озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів.
  • не називати конкретні обʼєкти влучань.
  • не надавати деталі про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання засобів повітряного нападу.
  • не уточнювати кількість влучань і місця влучань.
  • не надавати інформації в конкретних цифрах і показниках - щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.
  • Розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.
енергетикаміненерговійна в Україніросія окупанти

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