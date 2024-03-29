Міненерго просить українців не поширювати інформацію про наслідки ударів по енергооб'єктах
Міністерство енергетики звернулося до громадян з проханням не поширювати інформацію, яку росіяни будуть використовувати використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак на енергетичні об'єкти.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, звертаємося до всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств і компаній, представників ЗМІ та експертів", - йдеться в повідомленні.
Так, українців просять:
- не озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів.
- не називати конкретні обʼєкти влучань.
- не надавати деталі про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання засобів повітряного нападу.
- не уточнювати кількість влучань і місця влучань.
- не надавати інформації в конкретних цифрах і показниках - щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.
- Розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.