Міненерго просить українців не поширювати інформацію про наслідки ударів по енергооб'єктах

Розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.

Міністерство енергетики звернулося до громадян з проханням не поширювати інформацію, яку росіяни будуть використовувати використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак на енергетичні об'єкти.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, звертаємося до всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств і компаній, представників ЗМІ та експертів", - йдеться в повідомленні.

Так, українців просять: