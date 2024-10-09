Міненерго спростувало прогноз ООН про тривалі відключення світла взимку

Галущенко вважає, що Україна здатна пройти наступну зиму без відключень світла.

Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Forbes.

"Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилось, що у них немає реальних аргументів", – каже він.

Галущенко вважає, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

Відключення світла взимку, за словами міністра, можуть бути через аварійні ремонти, але вони не матимуть системного характеру. Так, міністр заперечив слова керівниці моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл про те, що наступна зима для українців буде дуже складною.

"Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки", – казала вона.

Глава Міненерго наголосив, що найнадійніший засіб захисту енергообʼєктів – це ППО. Атака росіян 26 серпня показала, що системи другого рівня захисту не здатні повністю убезпечити енергообʼєкти від російських ракет.

Крім того, до кінця року Україна отримає обладнання для розподіленої генерації електроенергії загальною потужністю понад 1 ГВт, але під'єднати все у 2024 році не встигне.