Міненерго звернулося до МАГАТЕ через російського дрона біля Хмельницької АЕС

Міністерство вважає, що росія свідомо піддає небезпеці обʼєкти атомної генерації, спрямовуючи ракети і "шахеди" над територією українських АЕС.

Міністерство енергетики звернулося до МАГАТЕ і Координаційної ради міністрів енергетики країн ЄС через проліт російського дрона біля Хмельницької АЕС.

Про це ідеться на сайті Міненерго.

росія свідомо піддає небезпеці обʼєкти атомної генерації, спрямовуючи ракети і "шахеди" над територією українських АЕС.

"Під час нічної повітряної атаки російський дрон пролетів у безпосередній близькості з промисловим майданчиком однієї з діючих атомних електростанцій. Злочинні дії росії загрожують радіаційній безпеці не лише України, але й усього європейського континенту", - заявили у міністерстві.

Перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко повідомив, що це не перший випадок, коли російський дрон чи ракета пролітає безпосередньо над діючим ядерним обʼєктом.

"Є всі підстави вважати, що країна-агресор свідомо прокладає маршрути дронів та ракет над АЕС, створюючи загрозу для радіаційної безпеки регіону", - додав Шейко.

Міненерго наголосило, що потрібна "чітка реакція партнерів на кожен такий прояв нехтування росією інтересами безпеки світу".