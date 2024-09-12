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Міненерго звернулося до МАГАТЕ через російського дрона біля Хмельницької АЕС

12 вересня 2024, 17:11
Міненерго звернулося до МАГАТЕ через російського дрона біля Хмельницької АЕС
Фото: dpa
Міністерство вважає, що росія свідомо піддає небезпеці обʼєкти атомної генерації, спрямовуючи ракети і "шахеди" над територією українських АЕС.
Міністерство енергетики звернулося до МАГАТЕ і Координаційної ради міністрів енергетики країн ЄС через проліт російського дрона біля Хмельницької АЕС.
 
Про це ідеться на сайті Міненерго.
 
росія свідомо піддає небезпеці обʼєкти атомної генерації, спрямовуючи ракети і "шахеди" над територією українських АЕС.
 
"Під час нічної повітряної атаки російський дрон пролетів у  безпосередній близькості з промисловим  майданчиком однієї з діючих атомних електростанцій. Злочинні дії росії загрожують радіаційній безпеці не лише України, але й усього європейського континенту", - заявили у міністерстві.
 
Перший заступник міністра енергетики  Юрій Шейко повідомив, що це не перший випадок, коли російський дрон чи ракета пролітає безпосередньо над діючим ядерним обʼєктом.
 
"Є всі підстави вважати, що країна-агресор свідомо прокладає маршрути дронів та ракет над АЕС, створюючи загрозу для радіаційної безпеки регіону", - додав Шейко.
 
Міненерго наголосило, що потрібна "чітка реакція партнерів на кожен такий прояв нехтування росією інтересами безпеки світу".
МАГАТЕросія окупантивійна в Україні

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