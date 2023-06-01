Мінфін Британії розслідує зв'язки олігарха Усманова з керівництвом "Евертона" – Guardian

Зазначається, що Моширі став об'єктом інтересу з боку Мінфіну Британії через свої зв'язки з бізнесменом Алішером Усмановим.

Управління з питань виконання фінансових санкцій Великої Британії проводить перевірку щодо власника англійського футбольного клубу "Евертон" Фархада Моширі. Причиною цього стали його зв'язки з російським олігархом Алішером Усмановим.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Моширі став об'єктом інтересу з боку Мінфіну Британії через свої зв'язки з бізнесменом Алішером Усмановим, проти якого 2022 року запровадила санкції влада Великої Британії, Євросоюзу та США.

Guardian писало, що Усманову заборонили в'їзд у країну за пів року до введення санкцій. Раніше повідомлялося, що аудиторська компанія BDO відмовилася працювати з "Евертоном" через непрозору схему володіння клубом.

Ці побоювання і залучили правоохоронців. Усманов був залучений до управління "Евертоном" і навіть був присутній на співбесідах із кандидатами на посаду головного тренера ліверпульської команди.

Алішер Усманов - російський підприємець, мільярдер, засновник USM Holdings. Один із найбагатших бізнесменів росії. Був президентом Міжнародної федерації фехтування з 2008 до 3 березня 2022 року.

28 лютого 2022 року Рада ЄС запровадила проти нього санкції за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. До санкцій приєдналися Велика Британія, США, Японія, Канада та Австралія, а з 16 березня Усманов перебуває у списку пріоритетного санкційного контролю США.

Так само перебуває під санкціями Швейцарії, України та Нової Зеландії.