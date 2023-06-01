Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Мінфін Британії розслідує зв'язки олігарха Усманова з керівництвом "Евертона" – Guardian

01 червня 2023, 09:02
Мінфін Британії розслідує зв'язки олігарха Усманова з керівництвом
Алішер Усманов. Фото: 3dnews.ru
Зазначається, що Моширі став об'єктом інтересу з боку Мінфіну Британії через свої зв'язки з бізнесменом Алішером Усмановим.

Управління з питань виконання фінансових санкцій Великої Британії проводить перевірку щодо власника англійського футбольного клубу "Евертон" Фархада Моширі. Причиною цього стали його зв'язки з російським олігархом Алішером Усмановим.

Про це повідомляє  The Guardian.

Зазначається, що Моширі став об'єктом інтересу з боку Мінфіну Британії через свої зв'язки з бізнесменом Алішером Усмановим, проти якого 2022 року запровадила санкції влада Великої Британії, Євросоюзу та США.

Guardian писало, що Усманову заборонили в'їзд у країну за пів року до введення санкцій. Раніше повідомлялося, що аудиторська компанія BDO відмовилася працювати з "Евертоном" через непрозору схему володіння клубом.

Ці побоювання і залучили правоохоронців. Усманов був залучений до управління "Евертоном" і навіть був присутній на співбесідах із кандидатами на посаду головного тренера ліверпульської команди.

Алішер Усманов - російський підприємець, мільярдер, засновник USM Holdings. Один із найбагатших бізнесменів росії. Був президентом Міжнародної федерації фехтування з 2008 до 3 березня 2022 року.

28 лютого 2022 року Рада ЄС запровадила проти нього санкції за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. До санкцій приєдналися Велика Британія, США, Японія, Канада та Австралія, а з 16 березня Усманов перебуває у списку пріоритетного санкційного контролю США.

Так само перебуває під санкціями Швейцарії, України та Нової Зеландії.

усмановсанкціі проти росіїБританія

Останні матеріали

Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Технології
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 12:04
Чому ПВО важко відстежити
Технології
Чому ПВО важко відстежити "Шахеди". І навіщо росіянам ЗРК "Панцир" на дахах у центрі москви – Том Купер
Переклад iPress – 01 червня 2023, 08:37
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Політика
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Переклад iPress – 31 травня 2023, 12:26
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Політика
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Переклад iPress – 31 травня 2023, 09:48
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї
Технології
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї "гри" страждає Україна – Том Купер
Переклад iPress – 30 травня 2023, 15:47
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Політика
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Переклад iPress – 30 травня 2023, 12:47
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Політика
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Переклад iPress – 30 травня 2023, 09:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється