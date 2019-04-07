Мінфін: Держкомпанії не сплатили до бюджету близько третини передбачених законом дивідендів
Найбільше недоплатив до бюджету Нафтогаз, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України, інформує "Громадське".
Так, державна компанія сплатила лише 4 мільярди гривень — третину від передбаченої законом суми. Таке рішення компанія ухвалила після того, як оскаржила постанову уряду, відповідно до якої мала б заплатити до бюджету 90% свого прибутку за 2018 рік.
"Менше за ухвалений урядом норматив сплатили також Центренерго та Турбоатом, які перерахували до Державного бюджету відповідно 195 млн грн та 265 млн грн (що становить близько 50% суми дивідендів, яка підлягає сплаті до Державного бюджету)", — повідомляють у Мінфіні.
Також не перерахувала до бюджету дивідендів "Укрнафта", 50%+1 акція якої належить державному Нафтогазу.
Також державний бюджет недоотримав дивідендів державних компаній через гірші фінансові показники, ніж очікувалося під час ухвалення закону про бюджет на 2019 рік.
Нагадаємо, протягом травня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 18,36 млрд грн.
Державний та гарантований державою борг України станом на 31 травня становив 2 106,49 млрд грн або 78,39 млрд дол. США та за травень зменшився у доларовому еквівалент на 1,43 млрд дол. США.
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