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Мінфін Німеччини пропонує позбавити українських біженців громадянських прав

23 жовтня 2024, 14:25
Мінфін Німеччини пропонує позбавити українських біженців громадянських прав
Фото: з вільного доступу
Це має зменшити витрати ФРН.

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує ввести новий правовий статус для українських біженців і позбавити їх громадянських прав. 

Про це він заявив журналу Wirtschaftswoche.

Лінднер сказав, що мета полягає у тому, щоб зменшити витрати Німеччини на допомогу та залучити більше людей на ринок праці. 

Проте біженці з України мають отримати власний правовий статус.

Згідно з задумом міністра, це має бути поєднання "пільг для шукачів притулку в поєднанні з інструментами політики ринку праці для громадян". 

Українці і далі не проходитимуть процедуру надання притулку, однак не отримуватимуть автоматично громадянську допомогу, "яка спрямована на забезпечення соціально-економічного прожиткового мінімуму з соціальною участю навіть без роботи".

Крім того, міністр пропонує реформувати й інші аспекти. Зокрема, відшкодування витрат на житло має бути за фіксованою ставкою, а не на основі фактичних витрат.

"Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру і як вони її опалять. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро", - пояснив Лінднер.

Зараз муніципалітети покривають витрати на оренду житла та опалення отримувачів пільг та їхніх сімей у певних регіональних межах. У перший рік діє так званий період очікування. Відповідність вартості проживання не перевіряється, щоб одержувач допомоги зосередились на пошуку роботи.

Але приблизно кожен другий отримувач цивільної допомоги продовжує її отримувати навіть через півроку після початку роботи. Це пов'язано з низькою зарплатою або роботою на неповний день. Особливо страждають люди з дітьми.

 
Німеччинабіженці

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