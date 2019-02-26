Мінфін перелічив законопроекти, необхідні для наступного траншу МВФ

Міністерство фінансів закликає Верховну раду ухвалити пакет законопроектів, необхідних для продовження співпраці з західними кредиторами.

Вже на цьому тижні парламент матиме можливість прийняти пакет законопроектів, які дозволять створити в Україні сучасну європейську митницю, ефективніше протидіяти відмиванню доходів та запобіганню ухиленню від оподаткування, захистити інвесторів від зловживань на ринках капіталу, повідомляється на офіційній сторінці міністерства в Facebook.

Крім того, прийняття нових законопроектів дозволить реформувати небанківський фінансовий сектор і забезпечити автоматичний доступ Національного агентства з питань запобігання корупції та реєстрів, необхідних для ефективної реалізації його повноважень.

"Ухвалення цих законопроектів стане суттєвим кроком України на шляху євроінтеграції, відкриє доступ до подальшої макрофінансової допомоги Європейського союзу, дозволить продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, дозволить фінансове партнерство з державою Катар, стане потужним сигналом для інших потенційних інвесторів і, як наслідок, сприятиме збереженню макроекономічної стабільності в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.

Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.

18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.