Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мінфін підписав угоди зі Світовим банком на $750 млн

13 листопада 2024, 21:33
Мінфін підписав угоди зі Світовим банком на $750 млн
Фото: facebook.com/permalink
До кінця року Україна отримає 400 мільйонів доларів.
13 листопада, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали три угоди на 750 мільйонів доларів в рамках проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".
 
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.
 
Реалізація проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE) допоможе Уряду України покращити процес управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним та прозорим. Це є важливим кроком для подальшого забезпечення потреб відновлення України”, – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.
 
У межах проєкту SURGE Україна та Світовий банк підписали три угоди:
  • щодо позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму 450 мільйонів доларів із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії;
  • кредитну угоду на 300 мільйонів зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду Банку;
  • грантову угоду за інвестиційним компонентом "Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи" (STRONG) на 10 мільйонів від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).
 
Очікується, що до кінця року Україна отримає 400 мільйонів доларів.
Світовий банквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється