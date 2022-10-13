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Мінфін США пропонує обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що обмеження ціни на експорт російської нафти в діапазоні 60 доларів за барель, ймовірно, буде достатнім, щоб зменшити надходження росії від енергоресурсів і водночас забезпечити прибутковий видобуток.
Мінфін США пропонує обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів Джерело: mind.ua

Про це чиновниця сказала під час зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, повідомляє Reuters.

За її словами, США та їхні західні союзники все ще обговорюють встановлення стелі ціни для нафти з рф.

Єллен зауважила, що росія була готова видобувати і продавати нафту в діапазоні 60 доларів протягом останніх 5-7 років.

"Тож, звичайно, ціна в цьому діапазоні була б достатньою, щоб відчути, що росія може вигідно видобувати та продавати нафту", – сказала Єллен, додавши, що собівартість виробництва в росії є низькою.

Заступник міністра фінансів Воллі Адейемо додав, що росія намагається зафіксувати контракти за цінами, значно нижчими за ціну Brent. Це в свою чергу означає, що обговорення цінового обмеження має певний ефект.

Раніше повідомлялось, що США продовжать надавати Україні передові системи ППО.

 

 


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13 10 2022 12:58
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