Мінфін США розкрив понад десяток схем ухиляння росії від санкцій

У санкційному указі перелічені понад 90 фізичних та юридичних осіб із росії, білорусі, Британських Віргінських островів, Болгарії, Казахстану, Киргизстану, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Південної Африки, Сербії та Туреччини".

Міністерство фінансів США виявило понад десяток схем ухиляння росії від санкцій проти її військово-промислової бази та наклало обмеження на понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначає американський Мінфін, росія покладається на "складні транснаціональні ланцюги поставок", аби "підживлювати свою військову машину і виробляти матеріальні засоби для підтримки військових зусиль".

У санкційному указі перелічені понад 90 фізичних та юридичних осіб із росії, білорусі, Британських Віргінських островів, Болгарії, Казахстану, Киргизстану, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Південної Африки, Сербії та Туреччини".

Окремо Міністерство фінансів США описує дві мережі ухиляння від санкцій, розташовані у Китаї та Туреччині.

Китайська мережа налічує майже десяток компаній, що поставили росії електронні інтегральні схеми, металообробні верстати, напівпровідникові пристрої, трансформатори тощо. Під санкції потрапили ці компанії та їхні керівники.

Близько десятка юридичних осіб вказані і в турецькій мережі, яка попри санкції поставила клієнтам у Росії верстати, інструменти для обробки металу, електронні інтегральні схеми, зварювальне обладнання, безпілотники та інше на десятки мільйонів доларів.

У повідомленні Мінфіну США також згадується російська асоціація ралі "Шовковий шлях", яку, за інформацією Вашингтона, використовує російська розвідка як прикриття, і двоє громадян Південної Африки, які у 2013 році допомагали з навчанням терористам групи Вагнера.