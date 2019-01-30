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Мінфін залучив до держбюджету рекордну суму

Мінфін відмовився розміщувати цінні папери на 1666 днів під 17-18%
29 січня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 18,3 мільярда гривень.
Мінфін залучив до держбюджету рекордну суму Фото: з відкритих джерел

Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 91, 154, 161, 280, 364 дні із середньозваженою дохідністю 19,48%, 18,98%, 18,96%, 18,5%, 18,47% річних, відповідно, йдеться в даних на офіційному сайті міністерства.

Суми розміщення - 3,692 млрд грн, 1,975 млрд грн, 1,806 млрд грн, 1,339 млрд грн, 0,175 млрд грн.

Мінфін відмовився розміщувати цінні папери на 1666 днів під 17-18%.

Доларові папери розміщені з терміном обігу 22 дні на 285,6 млн доларів під 6,25% річних, 78 днів - на 37,6 млн доларів під 6,5% річних, 140 днів - на 0,49 млн доларів під 6,7% річних і 266 днів - на 7,03 млн доларів під 7,25% річних.

В євро ОВДП були розміщені з терміном обігу 71 день на 5,633 млн євро під 4,5% річних.

30 січня Мінфіну необхідно погасити ОВДП приблизно на 4,4 млрд грн і 354 млн доларів.

Зазначимо, що в 2018 році міністерство фінансів профінансувало державний бюджет на 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Нагадаємо, протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного і гарантованого боргу України до 53% ВВП до кінця 2023 року.

 
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30 01 2019 12:31
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