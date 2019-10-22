Мінфін запустив новий проект у сфері публічних фінансів
"Сьогодні ми даємо старт проекту "Е-контракт", який повністю переведе всі договори, які укладаються на ProZоrro і які ми бачимо в Держказначействі, в повноцінну електронну форму", - заявила голова Мінфіну Оксана Маркарова, передає "Економічна правда".
За її словами, після перемоги на тендері через майданчик електронних торгів ProZоrro ці договори можна буде відразу підписати.
"Це буде великий подарунок для бухгалтерів всієї країни, тому що після укладення та виграшу тендера через ProZоrro можна буде відразу ці договори підписати", - додала вона.
Зазначається, що Е-контракт дозволить поєднати інформацію з баз даних Державної казначейської служби, Мінфіну (E-data – Spending – витрати бюджетних коштів), Мінекономіки (Prozorro), а також спростити надання різноманітної звітності через автоматизацію частини процесів.
"Реалізація проекту дасть можливість скоротити час на документообіг, значно знизити його паперову частку та запобігти виникненню помилок, спричинених "людським фактором", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Міністерстві фінансів України повідомили, що очікують на отримання другого траншу низьковідсоткового кредиту від Євросоюзу до кінця 2019 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?