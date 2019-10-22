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Мінфін запустив новий проект у сфері публічних фінансів

Міністерство фінансів презентувало новий проект у сфері публічних фінансів "Е-контракт", який переведе усі укладені на майданчику ProZorro договори у електронний формат.
Мінфін запустив новий проект у сфері публічних фінансів Український тиждень

"Сьогодні ми даємо старт проекту "Е-контракт", який повністю переведе всі договори, які укладаються на ProZоrro і які ми бачимо в Держказначействі, в повноцінну електронну форму", - заявила голова Мінфіну Оксана Маркарова, передає "Економічна правда".

За її словами, після перемоги на тендері через майданчик електронних торгів ProZоrro ці договори можна буде відразу підписати.

"Це буде великий подарунок для бухгалтерів всієї країни, тому що після укладення та виграшу тендера через ProZоrro можна буде відразу ці договори підписати", - додала вона.

Зазначається, що Е-контракт дозволить поєднати інформацію з баз даних Державної казначейської служби, Мінфіну (E-data – Spending – витрати бюджетних коштів), Мінекономіки (Prozorro), а також спростити надання різноманітної звітності через автоматизацію частини процесів.

"Реалізація проекту дасть можливість скоротити час на документообіг, значно знизити його паперову частку та запобігти виникненню помилок, спричинених "людським фактором", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Міністерстві фінансів України повідомили, що очікують на отримання другого траншу низьковідсоткового кредиту від Євросоюзу до кінця 2019 року.

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22 10 2019 15:40
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