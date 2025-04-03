Міністерка економіки пояснила, що означають для України нові мита від США

Для України діятиме загальне мито на рівні 10%

Міністерка економіки України Юлія Свириденко пояснила, що означають для України нові мита від США. Вона стверджує, що “ситуація складна, але не критична”.

Про це вона написала у Facebook.

Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає.

Скільки ми експортували до США у 2024 році? $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби.

Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд.

Наші мита на американські товари досить низькі – на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту – 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови – американська заява чітко говорить про таку можливість. “Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови”, – повідомила Свириденко.

Міністерка зазначила, що Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів, з них 65 видів продукції – на суму більше $1 млн.

“Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни”, – підсумувала Свириденко.