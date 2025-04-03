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Міністерка економіки пояснила, що означають для України нові мита від США

03 квітня 2025, 11:33
Міністерка економіки пояснила, що означають для України нові мита від США
Фото: з вільних джерел
Для України діятиме загальне мито на рівні 10%
Міністерка економіки України Юлія Свириденко пояснила, що означають для України нові мита від США. Вона стверджує, що “ситуація складна, але не критична”. 
 
Про це вона написала у Facebook.
 
Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. 
 
Скільки ми експортували до США у 2024 році? $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. 
 
Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд.
 
Наші мита на американські товари досить низькі – на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту – 0%.
 
Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови – американська заява чітко говорить про таку можливість.
 
Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови”, – повідомила Свириденко. 
 
Міністерка зазначила, що Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів, з них 65 видів продукції – на суму більше $1 млн.
 
Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни”, – підсумувала Свириденко.
Дональд Трампмитавійна в Україні

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