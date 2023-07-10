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ПОЛІТИКА

Міністерка фінансів США "бачить прогрес" в американо-китайських відносинах – Reuters

10 липня 2023, 12:46
Міністерка фінансів США
Джанет Йеллен. Фото: economicpolicyjournal.com
Єллен заявила, що президент Штатів Джо Байден не розглядає відносини США та КНР через призму конфлікту великих держав.

Зустріч міністра фінансів США Джанет Єллен з китайськими офіційними особами була "продуктивною" та "прямою", а також "позитивно вплинула" на американо-китайські відносини.

Про це повідомляє Reuters.

Єллен заявила, що президент Штатів Джо Байден не розглядає відносини США та КНР через призму конфлікту великих держав.

"Ми вважаємо, що світ є досить великим, щоб обидві наші країни могли процвітати", - зазначила вона.

Міністерка також заявила, що її візит був спрямований на встановлення та поглиблення зв'язків з новою економічною командою Китаю, зниження ризику непорозуміння та створення умов для співпраці у таких галузях, як зміна клімату та боргові проблеми.

"Я дійсно думаю, що ми досягли певного прогресу, і я думаю, що у нас можуть бути здорові економічні відносини, які принесуть користь як нам, так і всьому світу", - підкреслила Єллен.

Відносини між США та Китаєм останні роки знаходяться на дуже низькому рівні. Вони додатково погіршились після того, як США озвучили свою позицію по Тайваню, а також після виявлення над територією америки китайських шпигунських аеростатів.

СШАКитайвідносини

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