Міністерка фінансів США зустрінеться з представниками МВФ та Світового банку – Bloomberg

Також міністерка зустрінеться з високопосадовцями Китаю.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен вже у неділю, 8 жовтня, відправиться у дев'ятиденну міжнародну поїздку, де обговорить з представниками Світового банку реформи щодо цін на російську нафту.



Про це повідомляє Bloomberg.

П'ять днів Єллен проведе в Марракеші, Марокко, де проводять щорічні зустрічі Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.



Один з високопоставлених чиновників Мінфіну США зазначив, що 20 жовтня вона має виступити з промовою про реформи Світового банку, а 11 жовтня проведе прес-конференцію.

Реформа США включає виділення Світовому банку додаткових коштів на допомогу країнам у боротьбі зі зміною клімату і заклик до інших держав зробити те ж саме.

На засіданнях МВФ Єллен може зустрітися з китайськими колегами, хоча жодних зустрічей ще не було оголошено.За кілька останніх місяців зв'язки між США та Китаєм покращилися, а економічні відносини, зокрема, потеплішали після того, як Єллен відвідала Пекін у липні - це був її перший візит туди на посаді міністра фінансів.



За результатами зустрічі обидві сторони активізували комунікацію з економічних і фінансових питань , створили дві робочі групи для обговорення цих питань.

Не виключається і візит високопосадовців Китаю до США, який допоможе відкрити шлях до зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Каліфорнії наступного місяця, якщо Єллен вдасться утримати зближення в потрібному руслі.



Також Єллен планує відвідати круглий стіл з питань глобального суверенного боргу - група, покликана вирішити проблеми, що стримують угоди з реструктуризації боргу для країн з низьким рівнем доходу.



Єллен та інші урядовці намагаються тиснути на Китай - найбільшого кредитора країн, що розвиваються, закликаючи його більш охоче брати участь у таких угодах, сприяти обмеженню нафтових доходів кремля.

Глава Мінфіну нещодавно визнала, що обмеження ціни на російську нафту, запроваджене наприкінці 2022 року, похитнулося. Коаліція на чолі з США, яка стоїть за планом скорочення доходів Москви від продажу нафти, не порушуючи глобальних поставок, незабаром розгляне способи відновлення ефективності обмеження цін.



Можливо, міністри фінансів країн "Великої сімки" обговорять цю тему на зустрічі в Марракеші.



З Марокко Єллен має вилетіти до Люксембургу на зустріч із міністрами фінансів єврозони. ЄС є іншою ключовою групою партнерів, які підтримують цінові обмеження.



Хоча під час візиту не буде підписано жодної угоди про мінеральні ресурси, остаточна угода може бути укладена, коли глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель зустрінуться з Байденом у Вашингтоні 20 жовтня.