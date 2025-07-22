Міністерка культури постане перед судом за корупцію

Рашиді Даті інкримінують "пасивну корупцію з боку виборної особи" та "отримання вигоди зі зловживання владою".

Міністерка культури Франції Рашида Даті постане перед судом у справі про корупцію, яка стосується періоду її роботи в Європейському парламенті на початку 2010-х років.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на джерела.

Справу, що розслідується з 2019 року, у вівторок було передано до суду паризькими слідчими. Разом із Даті у справі фігурує колишній керівник автомобільного концерну Renault-Nissan Карлос Гон.

Рашиді Даті інкримінують "пасивну корупцію з боку виборної особи" та "отримання вигоди зі зловживання владою". Йдеться про її консультаційну діяльність для Карлоса Гона в період із 2010 по 2012 рік, коли вона обіймала посаду євродепутатки. За даними слідства, за цей час вона отримала 900 тисяч євро в якості гонорарів адвоката, однак фактично займалася лобізмом, що заборонено депутатам Європарламенту.

Карлос Гон, який нині переховується в Лівані, перебуває під кількома міжнародними ордерами на арешт. У 2019 році він утік з Японії, де перебував під слідством.

Скандал із Даті може вдарити по репутації чинного уряду Франції, адже вона вважається однією з наближених до Франсуа Байру і ймовірною кандидаткою в мери Парижа від партії "Республіканці".