Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міністерка закордонних справ Австрії прибула з візитом до України

14 березня 2025, 09:37
Міністерка закордонних справ Австрії прибула з візитом до України
x.com/VKhymynets
Це вже друга закордонна поїдздка Майнль-Райзінгер з моменту її вступу на посаду.

Нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у п'ятницю, 14 березня, прибула з візитом до України.

Про це в X повідомив посол посол України в Австрії Василь Химинець.

Він опублікував фото зустрічі австрійської міністерки на залізничному вокзалі.

"Ласкаво просимо до Києва, шановна міністерко", – підписав фото посол.

Серед іншого, у Києві запланована зустріч міністерки з українським колегою Андрієм Сибігою та візит до дитячої лікарні "Охматдит", куди минулого року влучила російська ракета. 

В австрійському посольстві відбудеться прийом, на якому будуть присутні представники бізнесу та гуманітарних організацій.

Це вже друга закордонна поїдздка Майнль-Райзінгер з моменту її вступу на посаду. Її перша закордонна поїздка відбулася в Брюссель, де вона провела переговори з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

війнаАвстріявізит в Україну

Останні матеріали

Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Політика
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Переклад iPress – 14 березня 2025, 08:18
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Політика
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 березня 2025, 16:42
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Політика
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 березня 2025, 07:29
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Cуспільство
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється