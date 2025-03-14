Міністерка закордонних справ Австрії прибула з візитом до України

Це вже друга закордонна поїдздка Майнль-Райзінгер з моменту її вступу на посаду.

Нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у п'ятницю, 14 березня, прибула з візитом до України.

Про це в X повідомив посол посол України в Австрії Василь Химинець.

Він опублікував фото зустрічі австрійської міністерки на залізничному вокзалі.

"Ласкаво просимо до Києва, шановна міністерко", – підписав фото посол.

Серед іншого, у Києві запланована зустріч міністерки з українським колегою Андрієм Сибігою та візит до дитячої лікарні "Охматдит", куди минулого року влучила російська ракета.

В австрійському посольстві відбудеться прийом, на якому будуть присутні представники бізнесу та гуманітарних організацій.

Це вже друга закордонна поїдздка Майнль-Райзінгер з моменту її вступу на посаду. Її перша закордонна поїздка відбулася в Брюссель, де вона провела переговори з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.