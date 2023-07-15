Міністерка закордонних справ Німеччини висловилася про можливість падіння режиму путіна – Bild

Дипломатка наголошує, що наразі переговори з москвою неможливі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, чи можливе падіння режиму президента-диктатора рф владіміра путіна у найближчому майбутньому.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bild.

"Уявлення не маю", - так відповіла дипломатка на запитання про те, чи може вона уявити, що путіна усунуть від влади у найближчому майбутньому.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Ми не знаємо, що станеться в росії. Тому що ми маємо справу не з країною є демократією, як ми, на щастя", - наголосила очільниця німецького МЗС.

До слова, Бербок також заявляла, що наразі немає можливості для переговорів з кремлем. Натомість Берлін робить все можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати припинити ці жорстокі атаки з боку росії".