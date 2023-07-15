Матеріали:
Теми:

Міністерка закордонних справ Німеччини висловилася про можливість падіння режиму путіна – Bild

15 липня 2023, 15:57
Міністерка закордонних справ Німеччини висловилася про можливість падіння режиму путіна – Bild
Фото: РБК-Україна
Дипломатка наголошує, що наразі переговори з москвою неможливі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, чи можливе падіння режиму президента-диктатора рф владіміра путіна у найближчому майбутньому.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bild.

"Уявлення не маю", - так відповіла дипломатка на запитання про те, чи може вона уявити, що путіна усунуть від влади у найближчому майбутньому.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Ми не знаємо, що станеться в росії. Тому що ми маємо справу не з країною є демократією, як ми, на щастя", - наголосила очільниця німецького МЗС.

До слова, Бербок також заявляла, що наразі немає можливості для переговорів з кремлем. Натомість Берлін робить все можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати припинити ці жорстокі атаки з боку росії".

 

війна в Україніросія окупантиБербокрежим кремльПутін

Останні матеріали

Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
Cуспільство
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
13 липня 2023, 23:27
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Політика
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 09:42
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється