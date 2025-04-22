Міністерку внутрішньої безпеки США Ноем обікрали в ресторані Вашингтона

ловмисники поцупили в чиновниці сумочку, в якій були її гаманець, косметичка та міні-аптечка.

Під час великоднього святкування в одному з ресторанів Вашингтона у міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем вкрали особисті речі.

Про це пише USA Today.

Посадовиця перебувала в компанії усієї своєї родини, включно з дітьми та онуками, які спеціально приїхали до столиці країни на свято.

Зловмисники поцупили в чиновниці сумочку, в якій були її гаманець, косметичка та міні-аптечка. Ноем заявила про втрату 3 тисяч доларів готівкою, незаповнених чеків, паспорта, ключів, водійського посвідчення та картки-перепуски державного зразка.

Секретна служба США розпочала перевірку з метою відстеження слідів несанкціонованог використання фінансових інструментів, які належали Ноем.