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Міністерку внутрішньої безпеки США Ноем обікрали в ресторані Вашингтона

22 квітня 2025, 16:09
Міністерку внутрішньої безпеки США Ноем обікрали в ресторані Вашингтона
Фото: Getty Images
ловмисники поцупили в чиновниці сумочку, в якій були її гаманець, косметичка та міні-аптечка.
Під час великоднього святкування в одному з ресторанів Вашингтона у міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем вкрали особисті речі.
 
Про це пише USA Today.
 
Посадовиця перебувала в компанії усієї своєї родини, включно з дітьми та онуками, які спеціально приїхали до столиці країни на свято.
 
Зловмисники поцупили в чиновниці сумочку, в якій були її гаманець, косметичка та міні-аптечка. Ноем заявила про втрату 3 тисяч доларів готівкою, незаповнених чеків, паспорта, ключів, водійського посвідчення та картки-перепуски державного зразка.
 
Секретна служба США розпочала перевірку з метою відстеження слідів несанкціонованог використання фінансових інструментів, які належали Ноем.
СШАпограбування

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