Міністерство енергетики: США допоможе Україні відновити енергетику на нових принципах

Планується поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями

Україна прагне відбудовувати свою енергосистему на принципах децентралізації, стійкості до військових викликів, а також розвитку зеленої енергетики та її атомної складової, як ключової генерації, повідомляє Міненерго.

За даними прес-служби, під час онлайн-зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра енергетики США Дженніфер Гренголм йшлося про співпрацю у відновленні української енергосистеми після масованих російських атак

"Наше бачення: це поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями. Саме тому Україна зацікавлена у тісній співпраці з США щодо впровадження технологій малих модульних реакторів", - зазначив Галущенко.

Одним з інструментів досягнення цих цілей сторони відзначили ініціативу адміністрації США NetZero World. Україна приєдналася до неї на Кліматичному саміті COP26.

Нагадаємо, голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що в Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури.