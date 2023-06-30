Вони були виведені з експлуатації десять років тому.

Нідерланди збираються повернути танки на озброєння своєї армії. Після закінчення холодної війни європейська країна почала активно продавати бойові машини, але тепер розглядає можливість придбання нового танкового батальйону.

Про це пише видання Telegraaf.

Міністерство оборони Нідерландів планує придбати батальйон німецьких танків Leopard 2. Цього тижня про це повідомив державний секретар з питань оборони Крістоф ван дер Маат.

Нідерланди почали активно продавати танки після закінчення холодної війни, коли на озброєнні європейської країни перебувало понад 440 бойових машин Leopard 2A4. Через кілька років кількість танків зменшилася приблизно вдвічі.

У середині минулого десятиліття Нідерланди вирішили взяти в оренду 18 танків Leopard 2A6, після того, як всі власні бойові машини було списано і розпродано у 2011 році. Формально ці 18 танків залишаються на озброєнні Бундесверу, але в разі нападу на Нідерланди, Німеччина одразу ж передасть їх.