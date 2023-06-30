Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Міністерство оборони Нідерландів планує придбати батальйон німецьких танків Leopard 2

30 червня 2023, 14:52
Міністерство оборони Нідерландів планує придбати батальйон німецьких танків Leopard 2
Фото: dw.com
Вони були виведені з експлуатації десять років тому.

Нідерланди збираються повернути танки на озброєння своєї армії. Після закінчення холодної війни європейська країна почала активно продавати бойові машини, але тепер розглядає можливість придбання нового танкового батальйону.

Про це пише видання Telegraaf.

Міністерство оборони Нідерландів планує придбати батальйон німецьких танків Leopard 2. Цього тижня про це повідомив державний секретар з питань оборони Крістоф ван дер Маат.

Нідерланди почали активно продавати танки після закінчення холодної війни, коли на озброєнні європейської країни перебувало понад 440 бойових машин Leopard 2A4. Через кілька років кількість танків зменшилася приблизно вдвічі.

У середині минулого десятиліття Нідерланди вирішили взяти в оренду 18 танків Leopard 2A6, після того, як всі власні бойові машини було списано і розпродано у 2011 році. Формально ці 18 танків залишаються на озброєнні Бундесверу, але в разі нападу на Нідерланди, Німеччина одразу ж передасть їх.

НідерландиLeopard 2

Останні матеріали

Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через
Політика
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через "колгоспника" та приниження путіна – висновки естонського аналітика
28 червня 2023, 10:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється