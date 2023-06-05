Міністерство оборони розповіло про зміни у роботі військово-лікарських комісій

Урядом була ухвалена окрема Програма медичних гарантій.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про зміни в роботі ВЛК в Україні під час мобілізації.

Про це йшлося у відповідній заяві.

За словами Ганни Маляр, в Україні збільшено кількість гарнізонних ВЛК на базі цивільних закладів охорони здоров’я.

Для фінансування роботи лікарів, а також оплати відповідних лабораторних досліджень, необхідних для проходження ВЛК, за словами Маляр, урядом була ухвалена окрема Програма медичних гарантій.

Вона також повідомила, що фахівці розробили рекомендації щодо організації роботи ВЛК та обслуговування відвідувачів, включаючи основні вимоги до приміщень, щодо задоволення фізіологічних та побутових потреб відвідувачів, інформування, навігацію, організацію черги.

"Проводиться пілотування процесів електронного документообігу між військовими частинами, закладами охорони здоров’я та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки", - повідомила Маляр.