Міністерство транспорту Британії не заперечує передачу Україні списаних автомобілів
Міністр транспорту Великої Британії Марк Харпер вважає, що немає юридичних перешкод для передачі списаних автомобілів у брухт.
Про це повідомляє The Telegraph.
Міністр транспорту Великої Британії написав листа меру Лондона Садік Хану, в якому повідомив, що немає юридичних перешкод для передачі списаних автомобілів у брухт. Міністр припустив, що Хан блокує експорт цих автомобілів до України.
У листі меру Лондона в середу Марк Харпер заявив, що не існує юридичних перешкод для передачі автомобілів у дар Україні через схему утилізації Ulez.
У березні 2023 року міністр з питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув звернувся до мера Лондона Садіка Хана з проханням передати Україні повнопривідні автомобілі, які інакше були б списані на металобрухт за програмою утилізації ULEZ.
ULEZ - це схема, введена в Лондоні у 2019 році для зниження рівня забруднення повітря у місті. Згідно з цією схемою, автомобілі, які не відповідають нормам викидів, мають сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів стерлінгів за проїзд у центрі міста.
Програма утилізації ULEZ передбачає, що автомобілісти, чиї автомобілі не відповідають нормам викидів, можуть отримати до 2000 фунтів стерлінгів під час утилізації своїх автомобілів.