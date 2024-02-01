Міністерство транспорту Британії не заперечує передачу Україні списаних автомобілів

Передача цих автомобілів Україні сприятиме гуманітарній допомозі країні, яка постраждала від російської агресії.

Міністр транспорту Великої Британії Марк Харпер вважає, що немає юридичних перешкод для передачі списаних автомобілів у брухт.



Про це повідомляє The Telegraph.

Міністр транспорту Великої Британії написав листа меру Лондона Садік Хану, в якому повідомив, що немає юридичних перешкод для передачі списаних автомобілів у брухт. Міністр припустив, що Хан блокує експорт цих автомобілів до України.



У листі меру Лондона в середу Марк Харпер заявив, що не існує юридичних перешкод для передачі автомобілів у дар Україні через схему утилізації Ulez.

У березні 2023 року міністр з питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув звернувся до мера Лондона Садіка Хана з проханням передати Україні повнопривідні автомобілі, які інакше були б списані на металобрухт за програмою утилізації ULEZ.

ULEZ - це схема, введена в Лондоні у 2019 році для зниження рівня забруднення повітря у місті. Згідно з цією схемою, автомобілі, які не відповідають нормам викидів, мають сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів стерлінгів за проїзд у центрі міста.



Програма утилізації ULEZ передбачає, що автомобілісти, чиї автомобілі не відповідають нормам викидів, можуть отримати до 2000 фунтів стерлінгів під час утилізації своїх автомобілів.