Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністерство транспорту Британії не заперечує передачу Україні списаних автомобілів

01 лютого 2024, 10:09
Міністерство транспорту Британії не заперечує передачу Україні списаних автомобілів
Фото: з вільного доступу
Передача цих автомобілів Україні сприятиме гуманітарній допомозі країні, яка постраждала від російської агресії.

Міністр транспорту Великої Британії Марк Харпер вважає, що немає юридичних перешкод для передачі списаних автомобілів у брухт.

Про це повідомляє The Telegraph.

Міністр транспорту Великої Британії написав листа меру Лондона Садік Хану, в якому повідомив, що немає юридичних перешкод для передачі списаних автомобілів у брухт. Міністр припустив, що Хан блокує експорт цих автомобілів до України.

У листі меру Лондона в середу Марк Харпер заявив, що не існує юридичних перешкод для передачі автомобілів у дар Україні через схему утилізації Ulez.

У березні 2023 року міністр з питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув звернувся до мера Лондона Садіка Хана з проханням передати Україні повнопривідні автомобілі, які інакше були б списані на металобрухт за програмою утилізації ULEZ.

 

ULEZ - це схема, введена в Лондоні у 2019 році для зниження рівня забруднення повітря у місті. Згідно з цією схемою, автомобілі, які не відповідають нормам викидів, мають сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів стерлінгів за проїзд у центрі міста.

Програма утилізації ULEZ передбачає, що автомобілісти, чиї автомобілі не відповідають нормам викидів, можуть отримати до 2000 фунтів стерлінгів під час утилізації своїх автомобілів.

автоБританіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Політика
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 січня 2024, 16:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється