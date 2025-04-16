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Міністерство юстиції США ввело обмеження на публікації своїх співробітників у соцмережах

16 квітня 2025, 14:55
Міністерство юстиції США ввело обмеження на публікації своїх співробітників у соцмережах
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Ці вказівки з’явилися після того як останніми тижнями деякі з вищих керівників департаменту публікували відкрито партійні повідомлення у своїх особистих та офіційних урядових акаунтах.
Міністерство юстиції США ввело правило для своїх співробітників, яке забороняє публікувати відверто політичну риторику або коментарі, які можуть "посилити засудження обвинуваченого".
 
Про це пише The Washington Post.
 
Ці вказівки з’явилися після того як останніми тижнями деякі з вищих керівників департаменту публікували відкрито партійні повідомлення у своїх особистих та офіційних урядових акаунтах. У пам’ятці, надісланій співробітникам департаменту, йдеться про те, що посадовці  повинні уникати дописів, які шкодять "ефективності департаменту та роботі".
 
Політика також забороняє адвокатам і допоміжному персоналу публікувати будь-що, що може бути сприйняте як озвучення своїх політичних поглядів у роботу, яку вони виконують.
 
Інша вказівка забороняє працівникам відділу публікувати "спостереження щодо характеру обвинуваченого або їхню думку щодо вини підсудного".
 
Наприклад, у виданні пишуть про Лео Террелл, колишнього коментатора Fox News, який зараз є старшим радником у відділі громадянських прав департаменту. Він на платформі X написав: "Демократи заздрять президенту Трампу! Більше того, вони надзвичайно заздрять популярності Трампа серед американського народу".
 
А інший посадовець, Аарон Рейтц, який очолює Управління правової політики, підрозділ департаменту з розробки політики, назвав назвав "монстром MS-13" Кілмара Абрего Гарсіа, чолвоіка, якого помилково депортували минулого місяця.
 
В іншій публікації Райтц назвав арешт обвинувачених членів банди "полюванням на демонів". Генеральна прокурорка Пем Бонді заявила у соцмережах про арешт одного із лідерів MS-13. Але у кримінальній справі проти цього чоловіка не було такого твердження. Натомість було зазначено, що слідчі знайшли лише "ознаки асоціації з MS-13". 
 
Також у міністерстві застерігають співробітників від неправдивих заяв або "безрозсудного нехтування правдою" про суддів, державних службовців чи інших осіб, з якими Міністерство юстиції регулярно спілкується. Декілька чиновників у Міністерстві юстиції вже висміяли федеральних суддів, які видали заборони на тимчасове блокування політики президента.
 
Такі вказівки не є чимось незвичайним для Міністерства юстиції. Багато правил, викладених у нових інструкціях Департаменту щодо соціальних медіа, були вилучені з попередніх версій попереднім керівництвом. 

 

СШАМіністерство юстиції США

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