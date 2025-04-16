Міністерство юстиції США ввело обмеження на публікації своїх співробітників у соцмережах

Ці вказівки з’явилися після того як останніми тижнями деякі з вищих керівників департаменту публікували відкрито партійні повідомлення у своїх особистих та офіційних урядових акаунтах.

Міністерство юстиції США ввело правило для своїх співробітників, яке забороняє публікувати відверто політичну риторику або коментарі, які можуть "посилити засудження обвинуваченого".

Про це пише The Washington Post.

Ці вказівки з’явилися після того як останніми тижнями деякі з вищих керівників департаменту публікували відкрито партійні повідомлення у своїх особистих та офіційних урядових акаунтах. У пам’ятці, надісланій співробітникам департаменту, йдеться про те, що посадовці повинні уникати дописів, які шкодять "ефективності департаменту та роботі".

Політика також забороняє адвокатам і допоміжному персоналу публікувати будь-що, що може бути сприйняте як озвучення своїх політичних поглядів у роботу, яку вони виконують.