Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міністерство захисту клімату Австрії виділить Україні €5 мільйонів

20 травня 2024, 17:36
Міністерство захисту клімату Австрії виділить Україні €5 мільйонів
Фото: aa.com.tr
Посол України в Австрії Василь Химинець висловив подяку за "сильний сигнал солідарності".

Австрія передасть €5 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була сильно пошкоджена після більш ніж дворічної війни.

Про це повідомляє Der Standart.

"Як нейтральна країна, Австрія зобов'язана виступити на боці людства в цій війні", - заявила міністр захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.

За її словами, ці гроші мали стати внеском у "хоча б деяке спрощення" відновлення.

Посол України в Австрії Василь Химинець висловив подяку за "сильний сигнал солідарності".

"На тлі російських зусиль по руйнуванню енергетичної інфраструктури України за допомогою авіаударів і артилерійських обстрілів, ця фінансова допомога від федерального уряду надзвичайно важлива для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення населення України електроенергією", - сказав Химинець.

Гроші виділені з бюджету Міністерства захисту клімату Австрії. Гроші будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство і використані для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів і ремонту ліній електропередач.

Австрія надає Україні багатогранну гуманітарну допомогу, проте не постачає озброєння через свій нейтралітет. Зокрема, Відень прийняв понад 80 000 українських біженців, надавши їм тимчасовий захист, житло, харчування, медичне обслуговування і доступ до освіти.

війнаАвстріяенергетикадопомога Україні

Останні матеріали

Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 травня 2024, 09:38
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2024, 23:05
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Політика
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Переклад iPress – 17 травня 2024, 09:34
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється