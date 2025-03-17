Міністр економіки Німеччини відкинув ідею відновлення "Північного потоку" через агресію росії
Відновлення газопроводів "Північний потік" для постачання російського газу до Німеччини наразі не розглядається.
Про це заявив міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Габек, пише Reuters.
Будь-які розмови про відновлення газопроводів для поновлення постачання російського газу до Німеччини є "абсолютно хибним напрямом", заявив міністр.
Він додав, що Україна досі страждає від російської агресії, тому обговорення можливого відновлення "Північного потоку – 2" чи ремонту "Північного потоку – 1" є неприйнятним.
У 2022 році адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти Матіаса Варніга та компанії Nord Stream 2 AG.
У вересні того ж року внаслідок диверсії було підірвано один із трубопроводів "Північного потоку – 2", а також обидві гілки "Північного потоку – 1". Одна з гілок "Північного потоку – 2" залишилася неушкодженою і технічно здатна транспортувати до 27,5 млрд кубометрів газу на рік, однак так і не введена в експлуатацію.
У січні 2025 року данське енергетичне агентство надало швейцарській компанії Nord Stream 2 AG (яка повністю належить «Газпрому») дозвіл на консервацію незапущеного трубопроводу в Балтійському морі.
Раніше ми писали,що "Газпром" сподівається на допомогу США у відновленні роботи газопроводу "Північний потік".
"Газпром" міг би запропонувати США участь у проєктах на арктичному шельфі, зокрема, у виробництві скрапленого газу на Сахаліні, якщо знімуть санкції, що обмежують іноземні інвестиції.