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ПОЛІТИКА

Міністр економіки Німеччини відкинув ідею відновлення "Північного потоку" через агресію росії

17 березня 2025, 17:57
Міністр економіки Німеччини відкинув ідею відновлення
Фото: AP
У 2022 році адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти Матіаса Варніга та компанії Nord Stream 2 AG.

Відновлення газопроводів "Північний потік" для постачання російського газу до Німеччини наразі не розглядається.

Про це заявив міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Габек, пише Reuters.

Будь-які розмови про відновлення газопроводів для поновлення постачання російського газу до Німеччини є "абсолютно хибним напрямом", заявив міністр.

Він додав, що Україна досі страждає від російської агресії, тому обговорення можливого відновлення "Північного потоку – 2" чи ремонту "Північного потоку – 1" є неприйнятним. 

У 2022 році адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти Матіаса Варніга та компанії Nord Stream 2 AG.

У вересні того ж року внаслідок диверсії було підірвано один із трубопроводів "Північного потоку – 2", а також обидві гілки "Північного потоку – 1". Одна з гілок "Північного потоку – 2" залишилася неушкодженою і технічно здатна транспортувати до 27,5 млрд кубометрів газу на рік, однак так і не введена в експлуатацію.

У січні 2025 року данське енергетичне агентство надало швейцарській компанії Nord Stream 2 AG (яка повністю належить «Газпрому») дозвіл на консервацію незапущеного трубопроводу в Балтійському морі.

Раніше ми писали,що "Газпром" сподівається на допомогу США у відновленні роботи газопроводу "Північний потік".

"Газпром" міг би запропонувати США участь у проєктах на арктичному шельфі, зокрема, у виробництві скрапленого газу на Сахаліні, якщо знімуть санкції, що обмежують іноземні інвестиції. 

НімеччинавійнаПівнічний потік-2росія загроза

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