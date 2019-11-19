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Міністр енергетики розповів, скільки коштуватиме газ для населення у 2020 році

"Тобто, у першому кварталі 2020 року ціна на газ буде меншою, ніж у першому кварталі 2019 року"
Ціна на природний газ для населення в першому кварталі 2020 року буде нижчою, ніж була у першому кварталі 2019 року.
Міністр енергетики розповів, скільки коштуватиме газ для населення у 2020 році ICTV

Про це заявив міністр енергетики та охорони навколишнього середовища Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає "Економічна правда".

"Ми декілька місяців знижували ціни на газ, перед тим, як підвищити їх минулого місяця. Зменшення цін на газ, починаючи з липня, становило понад 30%", — заявив Оржель. 

"Газ є товаром сезонним, тому у зв’язку з сезонністю ціна на газ підвищується. Ми давали можливість людям придбати дешевший газ влітку. "Нафтогаз" пропонує одну з чотирьох найменших індикативних цін, щоб запропонувати ринку", — додав міністр.

За його словами, уряд забезпечить меншу ціну у порівнянні з цінами у першому кварталі поточного року.

"Тобто, у першому кварталі 2020 року ціна на газ буде меншою, ніж у першому кварталі 2019 року", — повідомив Оржель.

Нагадаємо, що навіть у випадку, якщо Росія припинить транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України з 1 січня 2020 року, в Україні проблем з опаленням бути не повинно.

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19 11 2019 12:40
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