Міністр енергетики розповів, скільки коштуватиме газ для населення у 2020 році
Про це заявив міністр енергетики та охорони навколишнього середовища Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає "Економічна правда".
"Ми декілька місяців знижували ціни на газ, перед тим, як підвищити їх минулого місяця. Зменшення цін на газ, починаючи з липня, становило понад 30%", — заявив Оржель.
"Газ є товаром сезонним, тому у зв’язку з сезонністю ціна на газ підвищується. Ми давали можливість людям придбати дешевший газ влітку. "Нафтогаз" пропонує одну з чотирьох найменших індикативних цін, щоб запропонувати ринку", — додав міністр.
За його словами, уряд забезпечить меншу ціну у порівнянні з цінами у першому кварталі поточного року.
"Тобто, у першому кварталі 2020 року ціна на газ буде меншою, ніж у першому кварталі 2019 року", — повідомив Оржель.
Нагадаємо, що навіть у випадку, якщо Росія припинить транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України з 1 січня 2020 року, в Україні проблем з опаленням бути не повинно.
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