Міністр фінансів Німеччини запевнив у подальшій підтримці України

Лінднер у Києві зустрівся з главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час першого від початку повномасштабного вторгнення рф візиту до Києва запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти росії.

Про це повідомили у X(twitter) Міністерство фінансів Німеччини.

Лінднер у Києві зустрівся з главою Міноборони України Олексієм Резніковим і українськими військовими, яких навчали управлінню німецькими системами ППО IRIS-T.

"Під час переговорів з міністром оборони Олексієм Резніковим, заступником міністра оборони Андрієм Шевченком та солдатами Збройних сил України міністр Лінднер підкреслив, що український народ може і надалі розраховувати на підтримку Німеччини у своїй боротьбі за свободу", – йдеться у повідомленні міністерства.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва.