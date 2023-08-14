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ПОЛІТИКА

Міністр фінансів Німеччини запевнив у подальшій підтримці України

14 серпня 2023, 17:22
Міністр фінансів Німеччини запевнив у подальшій підтримці України
Джерело twitter.com/BMF_Bund
Лінднер у Києві зустрівся з главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час першого від початку повномасштабного вторгнення рф візиту до Києва запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти росії.

Про це повідомили у X(twitter) Міністерство фінансів Німеччини.

Лінднер у Києві зустрівся з главою Міноборони України Олексієм Резніковим і українськими військовими, яких навчали управлінню німецькими системами ППО  IRIS-T.

"Під час переговорів з міністром оборони Олексієм Резніковим, заступником міністра оборони Андрієм Шевченком та солдатами Збройних сил України міністр Лінднер підкреслив, що український народ може і надалі розраховувати на підтримку Німеччини у своїй боротьбі за свободу", – йдеться у повідомленні міністерства. 

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва.

Німечинапідтримка Українивійна

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