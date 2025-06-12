Міністр фінансів США попереджає про ризик дефолту уже цього літа

Америці загрожує фінансова криза.

Сполучені Штати Америки можуть зіткнутися з дефолтом за державним боргом вже у другій половині літа. Таке припущення зробив міністр фінансів США Скотт Бессент під час слухань у комітеті Палати представників Конгресу.

Про це пише Bloomberg.

Під час слухань йому задали питання про те, коли у США закінчаться гроші для сплати рахунків за держборгом у розмірі понад $36,9 трлн. Бессент відповів, що, за його очікуваннями, це станеться в середині або наприкінці літа.

За його словами, передбачувана дата дефолту є "рухомою мішенню", яка може бути неточною.

Бессент додав, що якщо податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа, в якому передбачено збільшення ліміту держборгу, не буде ухвалений, Америка може зіткнутися з найбільшою фінансовою кризою з 2008 року.

Агентство зазначає, що літо технічно триває з 20 червня до 22 вересня. Бюджетне управління Конгресу раніше заявило, що, за його прогнозами, у США закінчаться гроші на сплату боргу вже в середині серпня.