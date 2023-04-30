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ПОЛІТИКА

Міністр фінансів закликав партнерів пришвидшити конфіскацію активів рф

30 квітня 2023, 18:44
Міністр фінансів закликав партнерів пришвидшити конфіскацію активів рф
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Під час зустрічі зокрема було обговорено питання відновлення України та координації фінансової підтримки.

Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у робочій сесії в рамках неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів країн Європейського Союзу (ECOFIN), яка проходила у Стокгольмі. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Під час сесії, що пройшла вчора, 29 квітня, Марченко виступив із промовою, у якій подякував колегам з Європейського Союзу за всеохоплюючу підтримку у збереженні стабільності країни.

"Масштаб труднощів, які Україна переживає вже понад рік, є безпрецедентним у новітній історії. Попри це, нам вдається успішно протистояти шокам та викликам війни завдяки згуртованості українців, виваженій політиці Уряду України та вагомій міжнародній підтримці. Сьогодні наша фінансова система безперечно у кращому стані, ніж рік тому, а економіка демонструє поступове відновлення", - зауважив міністр фінансів.

Щодо виконання бюджету, Марченко зазначив, що у цьому році зовнішнє фінансування надходить ритмічно та передбачувано, а внутрішні доходи бюджету зросли, що дозволяє фінансувати видатки держбюджету своєчасно та у повному обсязі.

Міністр фінансів також зазначив, що росія має заплатити за жахливі діяння в Україні та звернув увагу на питання посилення санкцій проти рф:

"По-перше, навіть враховуючи безпрецедентні санкції, вони не мали достатньо руйнівного впливу на економіку агресора, як ми всі очікували. Ми повинні сфокусуватися на посиленні імплементації санкцій та закритті лазівок, що дозволяють від них ухилятись", - сказав він.

За словами міністра, важливо запровадити обмеження щодо країн, які допомагають росії.

"По-друге, потрібно прискорити розробку механізмів конфіскації російських активів та спрямування їх на відновлення України. Агресор має понести відповідальність за свої дії та компенсувати збитки нашій державі", - наголосив Марченко.

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