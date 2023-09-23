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ПОЛІТИКА

Міністр Греції в ООН закликає союзників не зменшувати допомогу Україні

23 вересня 2023, 11:59
Міністр Греції в ООН закликає союзників не зменшувати допомогу Україні
Джерело azerforum.com
Він наголосив, що підтримка України не припиниться, оскільки в інакшому випадку "це означало б відмову від самих принципів миру, демократії і дотримання міжнародного права, які так дорогі багатьом у цій кімнаті".

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку закликав союзників не зменшувати допомогу Україні, адже Росія на це сподівається.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Загалом, міжнародне співтовариство рішуче виступило проти провокаційної та катастрофічної спроби путіна переписати історію. Однак сьогодні росія стверджує, що НАТО, ЄС та інші партнери, які підтримують Україну, врешті-решт втратять мужність продовжувати цю боротьбу. Дозвольте мені бути відвертим: цього не повинно статися. Цього не станеться", – зазначив Міцотаків.

Він наголосив, що підтримка України не припиниться, оскільки в інакшому випадку "це означало б відмову від самих принципів миру, демократії і дотримання міжнародного права, які так дорогі багатьом у цій кімнаті".

"Це послання було голосно і чітко висловлене лідерами всього Балканського регіону 21 серпня в Афінах на регіональному саміті, який ми приймали разом з Президентом Зеленським", – резюмував глава грецького уряду.

Греціявійнапідтримка України

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