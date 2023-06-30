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ПОЛІТИКА

Міністр МЗС Британії закликає до розширення Ради Безпеки ООН

30 червня 2023, 10:24
Міністр МЗС Британії закликає до розширення Ради Безпеки ООН
Джеймс Клеверлі
Він вважає, що це зробить російське право вето "менш значущим".

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав збільшити склад Ради безпеки ООН удвічі та нівелювати нинішній вплив російської федерації.

Про це повідомляє The Guardian.

У своїй промові, яку глава МЗС Британії назвав першою за 30 років, яка схвалила глобальну багатосторонню систему, він сказав, що уважно вислухав лідерів глобального півдня і що вони відчувають, що заможні країни "накопичують владу та нехтують своїми обов’язками".

"Голос найбідніших і найбільш уразливих країн має бути почутим у багатосторонній системі. Голос бідних не завжди чують. Навіть з питань, які їх безпосередньо стосуються", – сказав міністр закордонних справ.

Джеймс Клеверлі зазначив, що хоче бачити постійне представництво Африки в G20 і щоб членство в Раді безпеки було розширено на Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та африканські країни. Він вважає, що це зробить російське право вето "менш значущим".

"Жорстоке вторгнення росії в Україну є продуманим нападом на статут ООН і на центральні принципи міжнародного порядку, який був розроблений, перш за все, щоб покласти край усім спробам завоювання та анексії", - додав міністр.

ООНвійна в УкраїніКлеверлі

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