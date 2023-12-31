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Міністр МЗС Литви застеріг Захід від ефекту "Перл-Харбора"

31 грудня 2023, 12:51
Міністр МЗС Литви застеріг Захід від ефекту
Габріеліус Ландсбергіс Фото: dw.de
путін продовжує ігнорувати кордони і рівняє з землею міста.

Ситуацію з пасивною підтримкою України та пошуками стримати путіна за допомогою дипломатичних діалогів Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс  назвав "ефектом Перл-Харбора".

Про це він написав у своєму  X (twitter).

"Майже 25 років ми кидаємось назустріч, намагаючись стримати імперіалізм путіна за допомогою діалогу та дипломатії, поки він продовжує ігнорувати кордони та зрівняти міста. Ми могли б дочекатися того, що я називаю "ефектом Перл-Харбора", поворотного моменту в історії, коли проблеми майбутнього раптом стають проблемою сьогодення, але з дуже збільшеною ціною вирішення. Або ж ми можемо дивитися на це як проблему сьогодення і почати вирішувати її зараз", – зазначає глава МЗС Литви. 

Ландсбергіс нагадав, що після гібридної агресії росії проти України у 2014 році Мінські домовленості забезпечили паузу, але фактично це лише відклало війну на майбутнє.

"Завтра" завжди настає. Проблема російського імперіалізму не зникла у 2014 році, і для більшості країн східного флангу НАТО було зрозуміло, що наступна фаза вторгнення буде дорожчою і страшнішою. Так і сталося. Коли росія знов напала, війна зненацька стала проблемою сьогодення. І знов ми думаємо, що можемо щось вирішити, відклавши проблему "на завтра". Але ж передумови не змінилися – імперські реваншистські амбіції росії залишаться", – додає глава МЗС Литви. 

Ландсбергіс зазначає, що Захід може повторити помилки минулого, а наступна фаза гарячої війни може бути спрямована не лише проти України, Грузії чи Молдови, а й проти однієї з країн НАТО, а ціна відбиття такої агресії буде ще більшою. 

Дипломат заявив, що не бачить жодних "сигналів, що росія хоче миру".

"Я бачу лише розвалені торгові центри, палаючі будинки та розтрощені пологові будинки, наслідки чергового російського теракту. Тепер ми повинні посилати гучні сигнали, що цим злочинам не дозволять продовжуватися", – підсумовує глава МЗС Литви.

Литваміністрвійна в Україніросія окупанти

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