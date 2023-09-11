Це вже четвертий візит з початку повномасштабної війни глави Міністерства закордонних справ Анналени Бербок.

Про це пише німецький Welt.

Сьогодні вранці німецький міністр Бербок приїхала в Україну потягом з Польщі. В Києві її зустрів посол Німеччини Мартін Єгер.

Візит Бербок розглядають як жест на знак солідарності.

"Україна захищає свободу всіх нас та може покладатися на рішучу підтримку Німеччини на шляху України до Європейського Союзу" - заявила Бербок.

Глава МЗС Німеччини пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу і наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією.