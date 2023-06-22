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Міністр оборони Британії Бен Уоллес не буде генсеком НАТО

22 червня 2023, 10:13
Міністр оборони Британії Бен Уоллес не буде генсеком НАТО
Фото: Associated Press
Подейкують,що кандидатуру очільника міністерства оборони Британії не підтримали Сполучені Штати.

Міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса вважали одним із головних кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО. У чинного голови Альянсу Єнса Столтенберга в жовтні 2023 року закінчуються повноваження.

Про це повідомляє The Economist.

"Цього не станеться", - заявив Бен Воллес коментуючи можливість свого призначення на посаду генсека НАТО.

Видання зазначає, що кандидатуру очільника міністерства оборони Британії не підтримали Сполучені Штати. Можливо, Білий Дім віддавав перевагу прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, однак він вже двічі відмовлявся від посади генерального секретаря альянсу. Також, серед нещодавніх фаворитів ЗМІ називали очільницю уряду Данії Метте Фредеріксен.

"Майбутній наступник пана Столтенберга повинен буде догодити і Макрону, і Байдену. Хто б не отримав цю роботу, йому доведеться мати справу з багатьма невирішеними питаннями в НАТО", - сказав Воллес.

За його словами, у багатьох країн немає бажання досягти показника витрат в 2% від ВВП на оборону.

НАТОвійна в Україніросія окупантигенсек НАТО

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