Міністр оборони Британії про вступ України в НАТО

Політичне рішення щодо вступу України до НАТО ухвалюватимуть всі члени Альянсу вже після завершення війни.

Питання членства України в НАТО країни Альянсу будуть обговорювати тільки після війни, але Києву вже потрібно дати "дорожньої карту" для вступу.



Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні.

"Про членство України в НАТО наразі не йдеться. Україна перебуває у вирі війни", - заявив Воллес.



Британія, зі свого боку, виступає за надання Києву дорожньої карти.

Водночас міністр наголосив на важливості зміцнення обороноздатності України та спроможності до стримування рф сьогодні та після завершення війни. Зокрема він підкреслив, що Лондон та Берлін є лідерами на континенті щодо підтримки України. За його словами, зброя, яку надали країни, відіграє важливу роль на полі бою та допомогла зупинити російський наступ.

"Велика Британія і Німеччина посилають сигнал рф про неприпустимість агресії, про те, що вона не може виграти цю війну, що вона має залишити Україну в спокої", - додав Воллес.