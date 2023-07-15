Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – The Times

Восени британський прем’єр-міністр Ріші Сунак готується переформатувати свою команду, намагаючись перезавантажити уряд перед наступними виборами.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розглядає можливість залишити свою уряд та піти з посади.

Про це пише The Times.

Як пише видання, Воллес вважає, що його час на посаді міністра оборони добігає кінця, і він обдумує можливість залишити уряд.

Однією з причин видання називає те, що британському прем’єру не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.

Це змусило деяких його колег засумніватися, чи хоче він залишатися в політиці.

У публікації підкреслюється, що Воллес розглядає можливість повністю піти з політики. Він залишається прихильником Сунака та уряду, і його рішення не пов'язане з нинішніми труднощами Консервативної партії.

"Ця перестановка стосується майбутнього, і Ріші представляє громадськості свіжу команду перед виборами. Бен, ймовірно, не збирається балотуватися на виборах, тому для нього настав час відійти від справ", пише видання.

Найімовірнішим наступником Воллеса на посту глави Міноборони Британії називають головного секретаря казначейства Джона Глена.

Також можливими наступниками вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.