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Міністр оборони Британії звернувся з "посланням до москви"

01 червня 2025, 18:25
Міністр оборони Британії звернувся з
За словами Гілі, потрібно виносити уроки з російського вторгнення в Україну.
Оборонний огляд Великої Британії надішле "послання москві" про готовність країни воювати, якщо це буде необхідно.
 
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі в інтерв'ю BBC. 
 
Така заява пролунала після того, як уряд країни оголосив, що витратить 1,5 млрд фунтів стерлінгів на будівництво щонайменше шести нових оборонних заводів і створить 1800 робочих місць по всій Великій Британії.
 
У BBC підкреслили, що в стратегічному оборонному огляді, який буде оприлюднено в понеділок, зроблять висновок про те, що Британія стоїть перед "новою епохою загроз" і буде попереджено про "безпосередню і нагальну" небезпеку з боку рф та інших країн, в тому числі Китаю.
 
За словами Гілі, огляд визначить "нові великі інвестиції в нашу національну безпеку" та надішле потужний сигнал ворожим країнам.
 
Також міністр оборони під час свого візиту на завод у Стівенейджі, де збирають ракети Storm Shadow, наголосив, що уряд підтримає закупівлю до семи тисяч одиниць зброї великої дальності вітчизняного виробництва. 
 
У Міноборони країни додали, що завдяки новому фінансуванню витрати Великої Британії на боєприпаси досягнуть 6 млрд фунтів стерлінгів.
 
"Шість мільярдів протягом наступних п'яти років на таких заводах, як цей, які дозволять нам не лише виробляти боєприпаси, якими ми оснастимо наші війська в майбутньому, а й створювати робочі місця в кожній частині Великої Британії - 1800 нових робочих місць в кожній країні Сполученого Королівства", - запевнив Гілі.
 
Крім того, він підкреслив:
 
"Це також послання і москві. Британія виступає за посилення наших збройних сил, але водночас і за посилення нашої промислової бази, і це частина нашої готовності воювати, якщо буде потрібно, але сила, яка стримуватиме ці бої в майбутньому".
 
Гілі додав, що оборонна промисловість Великої Британії стане "двигуном економічного зростання" і "сприятиме створенню кваліфікованих робочих місць в кожній країні і регіоні".
 
"Важкі уроки незаконного вторгнення путіна в Україну показують, що армія настільки сильна, наскільки сильна промисловість, яка стоїть за нею. Ми зміцнюємо промислову базу Великої Британії, щоб краще стримувати наших супротивників і зробити Велику Британію безпечною вдома і сильною за кордоном", - зауважив міністр.

 

Британіявійна в Україніросія окупанти

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