Міністр оборони Британії звернувся з "посланням до москви"

За словами Гілі, потрібно виносити уроки з російського вторгнення в Україну.

Оборонний огляд Великої Британії надішле "послання москві" про готовність країни воювати, якщо це буде необхідно.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі в інтерв'ю BBC.

Така заява пролунала після того, як уряд країни оголосив, що витратить 1,5 млрд фунтів стерлінгів на будівництво щонайменше шести нових оборонних заводів і створить 1800 робочих місць по всій Великій Британії.

У BBC підкреслили, що в стратегічному оборонному огляді, який буде оприлюднено в понеділок, зроблять висновок про те, що Британія стоїть перед "новою епохою загроз" і буде попереджено про "безпосередню і нагальну" небезпеку з боку рф та інших країн, в тому числі Китаю.