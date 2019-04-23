Міністр оборони Данії відвідав Краматорськ

Командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Краматорську провів зустріч із зарубіжною делегацією на чолі з міністром оборони Данії Клаусом Фредеріксеном.

Наєв розповів про численні факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, зокрема про застосування важкого озброєння, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

З початку 2019 року позиції Об'єднаних сил були обстріляні 932 рази, з яких 387 разів - із застосуванням важкого озброєння.

Командувач Об'єднаних сил продемонстрував делегації фото- і відеодокази обстрілів збройними формуваннями РФ населених пунктів, у результаті чого постраждали мирні жителі, були зруйновані будівлі та пошкоджено інфраструктуру.

Нагадаємо, посол Норвегії Уле Тер'є Хорпестад і представники Норвезької ради у справах біженців відвідали Луганську область.