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Міністр оборони Данії відвідав Краматорськ

Командувач ООС Наєв обговорив із Фредеріксеном ситуацію на Донбасі
Командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Краматорську провів зустріч із зарубіжною делегацією на чолі з міністром оборони Данії Клаусом Фредеріксеном.
Міністр оборони Данії відвідав Краматорськ Фото: facebook.com/pressjfo

Наєв розповів про численні факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, зокрема про застосування важкого озброєння, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

З початку 2019 року позиції Об'єднаних сил були обстріляні 932 рази, з яких 387 разів - із застосуванням важкого озброєння.

Командувач Об'єднаних сил продемонстрував делегації фото- і відеодокази обстрілів збройними формуваннями РФ населених пунктів, у результаті чого постраждали мирні жителі, були зруйновані будівлі та пошкоджено інфраструктуру.

Нагадаємо, посол Норвегії Уле Тер'є Хорпестад і представники Норвезької ради у справах біженців відвідали Луганську область.

 
 
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23 04 2019 17:10
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