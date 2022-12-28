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ПОЛІТИКА

Міністр оборони Франції прибув до Києва

28 грудня 2022, 14:00
Міністр оборони Франції прибув до Києва
Фото: з вільного доступу
Візит Лекорню до Києва відбувся через кілька днів після того, як президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку нового французького озброєння в Україну

Себастьєн Лекорню, Міністр збройних сил Франції, прибув із робочим візитом до Києва, передає  TF1 Info.

Він одразу вирушив до "Стіни героїв" та віддав шану українським воїнам, які загинули у боях, аби  засвідчити підтримку Франції Україні.

За цим міністр проведе робочу зустріч із представниками міністерства оборони України та з українськими військовими. Лекорню обговорить військову підтримку України з боку Франції, як уже надану, так і майбутню.

Після цього він проведе двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Резніковим, після чого  відбудеться брифінг для преси.

Візит Лекорню до Києва відбувся через кілька днів після того, як президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку нового французького озброєння в Україну та анонсував нові поставки на 2023 рік.

Заплановані поставки містять самохідні артилерійські установки Caesar, але Макрон не назвав їхньої кількості.

Наприкінці листопада в Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU з Франції.


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