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Міністр оборони Італії схиляє Україну до переговорів із путіним

06 травня 2024, 14:33
Міністр оборони Італії схиляє Україну до переговорів із путіним
Фото: instpres.univ.kiev.ua
"Єдиний спосіб вирішити цю кризу – залучити всіх, спочатку для досягнення перемир'я, а потім миру",-переконаний Крозетто.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що економічні санкції проти росії не працюють, провалилися, тому Захід, на його думку, має докладати більше зусиль для досягнення дипломатичного рішення з російським диктатором путіним, щоб припинити війну в Україні.

Про це Крозетто заявив в інтерв'ю газеті Il Messaggero.

Гвідо Крозетто зазначив, що Захід помилково вважав, що його санкції можуть зупинити агресію росії, але він переоцінив свій економічний вплив у світі.

"Натомість, єдиний спосіб вирішити цю кризу – це залучити всіх, спочатку (для досягнення) перемир'я, а потім миру", – сказав Крозетто.

У відповідь на заперечення журналіста про те, що путін не виявив бажання вести переговори, Крозетто відповів: "Це вагома причина для нас більше старатися. Ми не повинні відмовлятися від жодного можливого шляху дипломатії, яким би вузьким він не був".

Однак Крозетто зазначив, що Італія продовжить надавати зброю Україні, заявивши, що це спрямовано на отримання "часу та умов для досягнення перемир'я та миру".

Також міністр оборони Італії сказав, що якщо російські війська захоплять Київ, це "неминуче призведе до зіткнення з іншими державами, які не приймуть російські танки на своїх кордонах".

Італіявійна в Україніросія окупантимирні переговори

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