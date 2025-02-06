Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати план виїзду жителів Гази

Ізраїль підготує план добровільного виїзду жителів Сектору Газа. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив армії розбити такий план.

Кац доручив армії оборони Ізраїлю (Цахал) підготувати план, який дасть змогу жителям Сектору Газа добровільно покинути анклав і виїхати в будь-яке місце, яке погодиться їх прийняти.

Такий план передбачатиме виїзд через сухопутні переходи, а також "особливі домовленості" для виїзду морськими і повітряними шляхами.

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що бойовики Хамас використовують жителів Гази як живий щит і побудували "інфраструктуру терору". За його словами, бойовики нібито тримають цивільних у заручниках, вимагають платню та гуманітарну допомогу, не дозволяючи залишити анклав.