Міністр оборони Ізраїлю заявив про ліквідацію майбутнього лідера "Хезболли"

Високопоставлений чиновник "Хезболли" Хашим Сафі ад-Дін, який мав замінити вбитого лідера терористичного угрупування Хасана Насраллу, ймовірно, був ліквідований під час удару в Бейруті минулого тижня.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, пише The Times of Israel.

Як зазначив очільник оборонного відомства, «Хезболла» – це організація без лідера.

"Насралла був ліквідований, його заміна, ймовірно, також була ліквідована. Це драматично впливає на все, що відбувається. Немає кому приймати рішення, немає кому діяти", – сказав Галлант під час візиту до Північного командування ЦАХАЛу.

Галант наголосив, що вогневі можливості "Хезболли" також зазнали сильного удару.

"За нашими діями спостерігають по всьому Близькому Сходу. Коли дим у Лівані розвіється, в Ірані зрозуміють, що вони втратили свій найцінніший актив – "Хезболлу", – додає він.

Зазначимо, Хашим Сафі ад-Дін багато хто вважає ймовірним наступником Хасана Насралли на чолі підтримуваного Іраном угруповання. Родич Насралли керує рухом разом із заступником генерального секретаря Наїмом Кассемом.

Також Сафі ад-Дін входить до Ради джихаду угруповання – органу, відповідального за військові операції. Він також очолює виконавчу раду, яка контролює фінансові та адміністративні справи угруповання, що підтримується Іраном.