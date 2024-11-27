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Міністр оборони Китаю потрапив під слідство через корупцію – FT

27 листопада 2024, 13:13
Міністр оборони Китаю потрапив під слідство через корупцію – FT
Фото: з вільного доступу
Антикорупційне розслідування торкнулося міністра оборони та китайських топгенералів

Чинний міністр оборони Китаю Донг Джун став фігурантом масштабного антикорупційного розслідування. Його може чекати смертна кара.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання з посиланням на чинних та колишніх американських посадовців, розслідування є частиною масштабної антикорупційної кампанії, яку проводить китайський лідер Сі Цзіньпін у верхівці Народно-визвольної армії Китаю.
 
Антикорупційні розслідування охоплюють не лише міністрів оборони. Вони також торкнулися двох екскомандирів ракетних військ, які відповідали за ядерну програму Китаю.
 
"Американські офіцери і чиновники припускають, що розслідування щодо НВАК підривають довіру Сі до його армії і ставлять питання про те, чи зможе вона розвинути потенціал для вторгнення на Тайвань до 2027 року – мети, поставленої китайським президентом", – пише FT.
Китайвійна в Україніросія окупанти

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