Міністр оборони Китаю збирається з візитом до росії

Зокрема, китайський міністр проведе переговори з російським військовим керівництвом.

Міністерства оборони Китаю Лі Шанфу планує відвідати росію. Офіційний візит міністра триватиме від 16 до 19 квітня.

Про це заявив офіційний представник Міністерства Тань Кефей, повідомляє Sohu.

"На запрошення міністра оборони рф Сергія Шойгу, міністр оборони Китаю Лі Шанфу від 16 до 19 квітня відвідає Росію з офіційним візитом", - заявив Кефей.

За його словами, міністр проведе переговори з російським військовим керівництвом і відвідає російські військові академії. У Міноборони КНР наголосили, що протягом останніх років відносини між країнами перебувають "на високому рівні", а також "було досягнуто нового прогресу в стратегічній комунікації, спільних навчаннях та практичному співробітництві".