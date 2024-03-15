Міністр оборони Литви йде у відставку

Видання вказує, що цю інформацію підтверджує прес-служба уряду Литви.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте отримала в п'ятницю заяву про відставку міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса.

Про це повідомляє LRT.

Видання вказує, що цю інформацію підтверджує прес-служба уряду Литви.

А в суботу Анушаускас зустрінеться з президентом Гітанасом Науседою. Також наголошується, що коментарі щодо рішення прем'єр-міністра будуть представлені в понеділок.

Джерела видання раніше повідомляли, що міністр готується піти у відставку, проте причина відставки поки не відома.

Арвідас Анушаускас

Литовський історик, який спеціалізується на історії литовських спецслужб у міжвоєнний період, діях КДБ СРСР у Литві та сталінських репресіях, сценарист, письменник, політичний і державний діяч.

Став депутатом Сейму Литви з 17 листопада 2008 року від партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи". А 7 грудня 2020 року обійняв посаду міністра національної оборони.